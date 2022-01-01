1 січня на фронті: російські окупанти здійснили чотири обстріли

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

В напрямку Широкиного противник відкривав вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Новолуганського російські найманці здійснили обстріл з гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з протитанкових гранатометів.

Неподалік Зайцевого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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