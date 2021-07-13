10-11 липня місія ОБСЄ нарахувала 390 порушень режиму "тиші" на фронті

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

"У Донецькій області в період СММ зафіксувала 335 порушень режиму припинення вогню, зокрема 28 вибухів", - йдеться у повідомленні.

За даними місії, більшість порушень відбулись в районах на схід від Майорська.

"У Луганській області Місія зафіксувала 56 порушень режиму припинення вогню, зокрема 25 вибухів невизначеного походження", - повідомили в СММ.

Більшість випадків зафіксовано поблизу ділянки розведення в районі Золотого.