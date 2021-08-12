10% експорту: Литва припинить транзит добрив "Білоруськалію" через санкції проти режиму Лукашенка
Литва припинить транзит добрив виробництва підприємства "Білоруськалій" у грудні через нові санкції США
Про це заявив міністр транспорту і комунікацій Марюс Скуодіс, передає 15min.lt
"Ми можемо сказати, що санкції стосуються лише американських компаній, але з практики ми знаємо, що банки не прийматимуть платежі за надані в Литві послуги в євро, а не тільки в доларах… Із грудня, коли санкції наберуть чинності, добрива перестануть переміщатися через Литву", – заявив міністр.
За його словами, близько 10% білоруських добрив транспортується через Литву до Європейського Союзу.
Компанія "Литовські залізниці", яка здійснює транзит, втратить близько 20 млн євро
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