10 листопада на фронті: окупанти тричі обстріляли українські позиції, задіявши й заборонену зброю
З початку доби 10 листопада російські окупаційні війська у районі Операції об'єднаних сил тричі обстріляли українські позиції, у тому числі із забороненого Мінськими угодами озброєння
Про це повідомляє штаб ООС.
"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у повідомленні.
Біля Причепилівки окупанти стріляли із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.
Поблизу Катеринівки загарбники вели вогонь із великокаліберних кулеметів.
Зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем росіяни обстріляли територію поблизу Широкиного.
Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.
Українська армія відкривала вогонь у відповідь, не застосовуючи озброєння, забороненого Мінськими угодами.
- Як повідомлялося раніше, збройні формування РФ у районі Нижня Кринка на Донеччині стягнули на відстань 10 км від лінії розмежування 6 реактивних систем залпового вогню калібру 122 мм "Град".
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