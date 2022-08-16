100 гармат дали б змогу значно просунутися в напрямку Ізюма, - боєць легіону Свобода Андрійко
У першу чергу, на фронті у Харківській області потрібна важка артилерія і боєприпаси до неї
Про це в ефірі Еспресо сказав боєць легіону "Свобода" Нацгвардії Руслан Андрійко.
Він розповів, що потрібно українському війську на Ізюмському напрямку.
"На першому місці, важка артилерія і боєприпаси до неї. Мова йде про хоча б 100 гармат, які передають нам західні союзники. Це б дало змогу значно просунутися в напрямку Ізюма. Мова йде про танки, які відіграють дуже важливу роль, а їх надто мало", - сказав Андрійко.
Військовий додав, що також потрібні автомобільна бронетехніка, гаубиці, РСЗВ.
"Важка бронетехніка тут важливо необхідна, значна частина ще радянського виробництва. Її точність і якість, є дуже сумнівною. Ми розуміємо реалії, воюємо з тим, що є і навіть в цим умовах ми поступово, зберігаючи життя особового складу, просуваємося вперед, вдалось звільнити кілька сіл", - підсумував він.
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