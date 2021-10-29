$100 тис. щороку: СБУ викрила спробу підкупу нардепа

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“За внесення «потрібної» правки та відтермінування законопроекту, зловмисники обіцяли народному обранцю $100 тис. щороку. Чоловік, що пропонував хабар, – керівник організації, яка опікується авторськими правами музичних виконавців на території України”, - йдеться у повідомленні.

Як заявили в СБУ, користуючись монопольним становищем на ринку, зловмисник створив декілька «компаній-прокладок».

У Верховній Раді зареєстровано законопроект №5572 «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав». Законопроєкт ліквідовує корупційні схеми, заявили в СБУ. Незадоволений законодавчими змінами зловмисник пішов на підкуп народних депутатів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.





Як повідомив у Facebook лідер гурту «Антитіла» та член спілки захисту авторських прав Тарас Тополя, Служба безпеки України затримала директора Організації колективного управління авторськими і суміжними правами Олександра Нікіна.

Нікін також є главою Української ліги авторських та суміжних прав. Він намагався підкупити народного депутата фракції «Слуга народу» Олександра Санченка через його помічника, повідомляє Бабель з посиланням на власні джерела. Санченко також є главою підкомітету Ради з питань музичної індустрії.

За ці кошти Нікін начебто пропонував відтермінувати або взагалі зняти законопроєкт № 5572 з порядку денного парламенту. Його затримали на місці одразу після передачі грошей.