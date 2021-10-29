$100 тис. щороку: СБУ викрила спробу підкупу нардепа
СБУ затримала представників шоу-бізнесу, які хотіли підкупити депутатів Верховної Ради
Про це повідомила пресслужба СБУ.
“За внесення «потрібної» правки та відтермінування законопроекту, зловмисники обіцяли народному обранцю $100 тис. щороку. Чоловік, що пропонував хабар, – керівник організації, яка опікується авторськими правами музичних виконавців на території України”, - йдеться у повідомленні.
Як заявили в СБУ, користуючись монопольним становищем на ринку, зловмисник створив декілька «компаній-прокладок».
У Верховній Раді зареєстровано законопроект №5572 «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав». Законопроєкт ліквідовує корупційні схеми, заявили в СБУ. Незадоволений законодавчими змінами зловмисник пішов на підкуп народних депутатів.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.
Як повідомив у Facebook лідер гурту «Антитіла» та член спілки захисту авторських прав Тарас Тополя, Служба безпеки України затримала директора Організації колективного управління авторськими і суміжними правами Олександра Нікіна.
Нікін також є главою Української ліги авторських та суміжних прав. Він намагався підкупити народного депутата фракції «Слуга народу» Олександра Санченка через його помічника, повідомляє Бабель з посиланням на власні джерела. Санченко також є главою підкомітету Ради з питань музичної індустрії.
За ці кошти Нікін начебто пропонував відтермінувати або взагалі зняти законопроєкт № 5572 з порядку денного парламенту. Його затримали на місці одразу після передачі грошей.
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