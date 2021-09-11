11 вересня на фронті: один український військовий загинув, восьмеро - поранені, двоє - травмовані
11 вересня на Донбасі внаслідок обстрілів російських окупантів один український військовий загинув, восьмеро було поранено, двоє - травмовано
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Від початку доби, 11 вересня, зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.
Ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм в районі населеного пункту Новогнатівка, а також двічі – поблизу Верхньоторецького.
Біля Золотого-4 противник вів вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
Збройні формування Російської Федерації застосували станкові протитанкові гранатомети неподалік Старогнатівки.
Поблизу Талаківки окупанти відкривали прицільний вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
На Донеччині російсько-окупаційні війська за допомогою безпілотного літального апарату скинули міни калібру 82 мм в районі населеного пункту Нью-Йорк, а також здійснили обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Крім того, на Донеччині зафіксовано два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів з перетином лінії розмежування.
В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям. Восьмеро військовослужбовців дістали вогнепальні осколкові поранення, ще двоє – бойові травмування. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.
На обстріли ворога наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
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