11 вересня в історії: війська антиросійської коаліції увійшли до Севастополя, армія УНР відбила у більшовиків Умань
11 вересня 1855 року британські, французькі та сардинські війська увійшли до Севастополя, який двома днями раніше залишили росіяни
Це був епізод Кримської (Східної) війни, яку спричинило бажання Росії відвоювати в послабленої Османської імперії балканські володіння, розповідає науково-просвітницький проєкт WAS.
У вересні 1854 року війська антиросійської коаліції висадилися в Криму та пішли на Севастополь - головну базу Чорноморського флоту.
Швидко взяти місто не вдалося, його оборона тривала 330 днів. Флот союзників не міг зайти до Севастопольської бухти - йому заважали затоплені росіянами власні кораблі.
Нарешті у вересні 1855 року був взятий Малахів курган - ключова позиція оборони міста. Після цього російські сили вийшли з південної (основної) частини Севастополя, підпаливши її.
"Війна завершилася у березні наступного року поразкою Росії. Союзні війська перебували в Севастополі до червня. За мирним договором Російська імперія не могла мати на Чорному морі військовий флот, і на кілька десятиліть місто втратило своє стратегічне значення", - зазначається у статті WAS про 11 вересня в історії.
Окрім того, 11 вересня, але вже 1919 року, Армія УНР звільнила Умань та Христинівку від більшовиків.
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Інші важливі події 11 вересня:
11 вересня 1971 року - в Москві помер Микита Сергійович Хрущов - державний і політичний діяч СРСР українського етнічного походження, лідер радянської держави у середині 1950-х - 1964 роках.
11 вересня 1973 року - в Чилі в ході військового перевороту, вчиненого групою військових на чолі з генералом Аугусто Піночетом, загинув 65-річний президент, марксист Сальвадор Альєнде.
І, зрештою, "11 вересня 2001 року в Нью-Йорку близько 09:00 за місцевим часом два літаки з інтервалом у 17 хвилин врізалися у хмарочоси Всесвітнього центру торгівлі", - нагадує український історичний сайт JNSM.
Від вибухів протягом кількох годин обидві башти обвалилася.
Невдовзі після катастрофи у Нью-Йорку ще один літак врізався в західне крило американського міністерства оборони у Вашингтоні, а один літак упав неподалік міста Піттсбург, не долетівши до Вашингтону.
Відповідальність за трагедію 9/11, під час якої загалом втратили свої життя близько 3 тис. американців, узяла на себе ісламістська терористична організація "Аль-Каїда" на чолі з Усамою Бен Ладеном.
Події того дня стали приводом для початку міжнародної миротворчої місій західних союзників в Афганістані (2001-2021) та Іраку (2003-2011).
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