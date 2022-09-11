English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство 11 вересня в історії: війська антиросійської коаліції увійшли до Севастополя, армія УНР відбила у більшовиків Умань

11 вересня в історії: війська антиросійської коаліції увійшли до Севастополя, армія УНР відбила у більшовиків Умань

11 вересня, 2022 неділя
23:36
Суспільство Вояки Дієвої армії УНР. Сучасна реконструкція

11 вересня 1855 року британські, французькі та сардинські війська увійшли до Севастополя, який двома днями раніше залишили росіяни

Це був епізод Кримської (Східної) війни, яку спричинило бажання Росії відвоювати в послабленої Османської імперії балканські володіння, розповідає науково-просвітницький проєкт WAS.

У вересні 1854 року війська антиросійської коаліції висадилися в Криму та пішли на Севастополь - головну базу Чорноморського флоту.

Швидко взяти місто не вдалося, його оборона тривала 330 днів. Флот союзників не міг зайти до Севастопольської бухти - йому заважали затоплені росіянами власні кораблі.

Нарешті у вересні 1855 року був взятий Малахів курган - ключова позиція оборони міста. Після цього російські сили вийшли з південної (основної) частини Севастополя, підпаливши її.

"Війна завершилася у березні наступного року поразкою Росії. Союзні війська перебували в Севастополі до червня. За мирним договором Російська імперія не могла мати на Чорному морі військовий флот, і на кілька десятиліть місто втратило своє стратегічне значення", - зазначається у статті WAS про 11 вересня в історії.

Окрім того, 11 вересня, але вже 1919 року, Армія УНР звільнила Умань та Христинівку від більшовиків.

Читайте і дивіться такожБогдан-Олег Горобчук. Довженко та Сталін: як "українське питання" перетворило дружбу на ненависть

Інші важливі події 11 вересня:

11 вересня 1971 року -  в Москві помер Микита Сергійович Хрущов - державний і політичний діяч СРСР українського етнічного походження, лідер радянської держави у середині 1950-х - 1964 роках.

11 вересня 1973 року - в Чилі в ході військового перевороту, вчиненого групою військових на чолі з генералом Аугусто Піночетом, загинув 65-річний президент, марксист Сальвадор Альєнде.

І, зрештою, "11 вересня 2001 року в Нью-Йорку близько 09:00 за місцевим часом два літаки з інтервалом у 17 хвилин врізалися у хмарочоси Всесвітнього центру торгівлі", - нагадує український історичний сайт JNSM.

Від вибухів протягом кількох годин обидві башти обвалилася.

Невдовзі після катастрофи у Нью-Йорку ще один літак врізався в західне крило американського міністерства оборони у Вашингтоні, а один літак упав неподалік міста Піттсбург, не долетівши до Вашингтону.

Відповідальність за трагедію 9/11, під час якої загалом втратили свої життя близько 3 тис. американців, узяла на себе ісламістська терористична організація "Аль-Каїда" на чолі з Усамою Бен Ладеном.

Події того дня стали приводом для початку міжнародної миротворчої місій західних союзників в Афганістані (2001-2021) та Іраку (2003-2011).

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Нью-Йорк
Крим
комуністи
Ірак
Афганістан
Аль-Каїда
історія України
терорист
тероризм
Умань
ісламісти
США
цей день в історії
Читайте також:
карта бойових дій
9 вересня, 2022 п'ятниця
Карта бойових дій в Україні: огляд подій 4–9 вересня. Харківщина
Андрій Піонтковський
10 вересня, 2022 субота
Політична катастрофа Путіна буде після однієї з двох подій, - Піонтковський
Матеуш Моравецкий
11 вересня, 2022 неділя
Моравецький побажав Україні не повторювати помилок Польщі 1990-х років
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.76
    Купівля 39.76
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 39.57
    Продаж 40.83
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
11 вересня
23:14
Оновлено
збита ракета
Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України збито 9 із 12 ракет окупантів
23:13
Денис Прохоров
На ракети з Білорусі треба відповідати ракетами з України, - командир білоруського полку ЗСУ
22:48
Ексклюзив
окупанти
Окупанти заборонили провозити через Василівку гумвантажі на Херсонщину, - радник мера Херсона
22:44
Світ у захваті, ворог – у паніці: Зеленський про 200 днів повномасштабної війни
22:30
Оновлено
світло
Після ракетних обстрілів в областях на Півночі, Сході й у центрі України є проблеми зі світлом
22:15
Аналітика
Сергій Згурець
ЗСУ перемогли росіян на Харківщині швидкістю і маневром. Колонка Сергія Згурця
22:03
фейк
"Спостерігачі" на псевдореферендумах і "перекидання" військ РФ на Харківщині: Центр при РНБО назвав маніпуляції РФ на окупованих територіях
21:40
міський голова Енергодару Дмитро Орлов
В Енергодарі окупанти радять колаборантам тікати з міста
21:20
окупанти танк
ЗСУ показали, як росіяни тікають зі Старобільська в бік Луганська
21:16
окупанти
Командування західного угруповання ЗС РФ відсторонено через серію поразок у результаті наступу України, - ГУР МО
20:58
світло
У Павлограді працювала ППО, деякі вулиці без світла
20:40
санкції проти Росії
"Для Росії це буде остаточним перетворенням у Північну Корею": санкційна група Єрмака-Макфола про визнання РФ державою-спонсором тероризму
20:34
Габріелюс Ландсбергіс
Путін не в змозі вести переговори, війна має закінчитися його капітуляцією, - МЗС Литви
20:21
Ексклюзив
пропаганда_російське ТБ
Російське ТБ перетворилось на воєнізовану тотальну пропаганду, - політичний діяч Рашкін
20:12
Українська ППО
Над Кременчуцьким районом ЗСУ збили російські ракети
20:07
68 родин вшанували пам'ять рідних їм захисників Мощуна, які полягли в битві за Київ
68 родин вшанували пам'ять рідних їм захисників Мощуна, які полягли в битві за Київ
20:00
Інтерв’ю
Андрій Піонтковський
Ціль США у цій війні – повна перемога України та послаблення Росії, щоб вона ніколи не змогла повторити подібну агресію, - Піонтковський
19:49
Документи окупантів
"Кожен рашист буде знайдений": під час втечі з Нової Гусарівки росіяни полишали списки окупантів і особисті документи, - Стратком ЗСУ
19:28
Ілюстративне зображення авіації
Протягом 11 вересня ворог завдав 16 ракетних та 3 авіаудари по об’єктах на території України, - Генштаб
19:18
перехоплення розмов окупантів
"Если вы сейчас к нам не прийдете - нам п*зда": на Харківщині окупант розповідає про вдалий наступ ЗСУ і реальне відношення командування до солдатів РФ
19:10
Ексклюзив
Чалий
Якби не було наступу ЗСУ, то за місяць ми б уже мали тиск на Україну стосовно капітуляції, - дипломат Чалий
19:09
Запоріжжя
На Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 30 цивільних об'єктів
19:07
Андрій Дудін
Затримали екскерівника СБУ на Харківщині, - ЗМІ
18:57
російські окупанти
Окупанти тікають зі Сватового на Луганщині і частково з Херсонщини, - Генштаб ЗСУ
18:56
Оновлено
Шахтар - Чорноморець
УПЛ: "Динамо" перемогло "Львів", результати інших матчів 4-го туру
18:43
Bayraktar Байрактар
"Ми просуваємося вперед": компанія Baykar не скасовує планів на виробництво "байрактарів" в Україні
18:37
Інтерв’ю
На фото ракета, яку збила українська ППО
Україні потрібно набагато більше далекобійних засобів, щоби донести цю війну до росіян, - експерт Гендельман
18:30
українсска армія
ЗСУ відбили у ворога Гоптівку, що на кордоні з Росією, - журналіст Цаплієнко
18:26
ЗСУ
ЗСУ звільнили Великий Бурлук за 20 км від кордону з Росією, - Геращенко
18:17
Ексклюзив
Ігор Романенко
Російські війська на Харківщині мають проблеми з форсуванням річок, - ексзаступник начальника генштабу ЗСУ Романенко
18:12
Володимир Путін
Путін вимагатиме від кожного свого олігарха створити ПВК для війни проти України, - Грозев
17:58
втрати окупантів
ЗСУ показали, як знищили близько 30 росіян, їхню техніку та склад із боєприпасами на Харківщині
17:44
Перед кожним контрнаступом ЗСУ обстрілюють ворога агітаційними снарядами
Перед кожним контрнаступом ЗСУ обстрілюють ворога агітаційними снарядами
17:29
ЗСУ захопили російські дрони з документацією
У Куп'янську ЗСУ дісталися російські "орлани" разом із документацією
17:12
Ексклюзив
ЗСУ
Війська РФ мають перспективу каскадного обвалу оборони по всій лінії фронту, - військовий експерт Киричевський
16:54
Чорногорія
"Чорногорія у всьому має бути на боці ЄС": МЗС країни запропонувало скасувати безвіз для громадян РФ
16:51
Павло Маташук
В Україні ліквідували підполковника армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
16:17
Оновлено
Російські окупанти обстріляли центр Слов'янська
Окупанти одночасно обстріляли Краматорськ, Слов'янськ та Миколаївку: пошкоджено багатоповерхівку, промоб'єкти, знищено ЦНАП
16:05
Рамзан Кадиров
Кадиров відправить проти України понад 3 тис. нових найманців
15:48
Лавров
Лавров розповів, якою є позиція Путіна щодо мирних переговорів з Україною
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV