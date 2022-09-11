Це був епізод Кримської (Східної) війни, яку спричинило бажання Росії відвоювати в послабленої Османської імперії балканські володіння, розповідає науково-просвітницький проєкт WAS.

У вересні 1854 року війська антиросійської коаліції висадилися в Криму та пішли на Севастополь - головну базу Чорноморського флоту.



Швидко взяти місто не вдалося, його оборона тривала 330 днів. Флот союзників не міг зайти до Севастопольської бухти - йому заважали затоплені росіянами власні кораблі.



Нарешті у вересні 1855 року був взятий Малахів курган - ключова позиція оборони міста. Після цього російські сили вийшли з південної (основної) частини Севастополя, підпаливши її.



"Війна завершилася у березні наступного року поразкою Росії. Союзні війська перебували в Севастополі до червня. За мирним договором Російська імперія не могла мати на Чорному морі військовий флот, і на кілька десятиліть місто втратило своє стратегічне значення", - зазначається у статті WAS про 11 вересня в історії.

Окрім того, 11 вересня, але вже 1919 року, Армія УНР звільнила Умань та Христинівку від більшовиків.

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Інші важливі події 11 вересня:

11 вересня 1971 року - в Москві помер Микита Сергійович Хрущов - державний і політичний діяч СРСР українського етнічного походження, лідер радянської держави у середині 1950-х - 1964 роках.

11 вересня 1973 року - в Чилі в ході військового перевороту, вчиненого групою військових на чолі з генералом Аугусто Піночетом, загинув 65-річний президент, марксист Сальвадор Альєнде.

І, зрештою, "11 вересня 2001 року в Нью-Йорку близько 09:00 за місцевим часом два літаки з інтервалом у 17 хвилин врізалися у хмарочоси Всесвітнього центру торгівлі", - нагадує український історичний сайт JNSM.

Від вибухів протягом кількох годин обидві башти обвалилася.

Невдовзі після катастрофи у Нью-Йорку ще один літак врізався в західне крило американського міністерства оборони у Вашингтоні, а один літак упав неподалік міста Піттсбург, не долетівши до Вашингтону.

Відповідальність за трагедію 9/11, під час якої загалом втратили свої життя близько 3 тис. американців, узяла на себе ісламістська терористична організація "Аль-Каїда" на чолі з Усамою Бен Ладеном.

Події того дня стали приводом для початку міжнародної миротворчої місій західних союзників в Афганістані (2001-2021) та Іраку (2003-2011).

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