"11:0": Арестович про нові втрати у Чорнобаївці

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.



"На вже, дорогенька. 11:0, вночі сьогодні", - пише Арестович.



Також він додає, що ЗСУ вчетверте обстріляли окупантів на аеродромі Мелітополя.



"До речі, аеродром Мелітополь впевнено наздоганяє Чорнобаївку. 4:0. Сьогодні", - написав він.



Нагадаємо, 24 березня росіян удесяте побили в Чорнобаївці.