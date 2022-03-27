"11:0": Арестович про нові втрати у Чорнобаївці
Збройні Сили України здійснили одинадцятий результативний обстріл російських окупантів у Чорнобаївці на Херсонщині
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.
"На вже, дорогенька. 11:0, вночі сьогодні", - пише Арестович.
Також він додає, що ЗСУ вчетверте обстріляли окупантів на аеродромі Мелітополя.
"До речі, аеродром Мелітополь впевнено наздоганяє Чорнобаївку. 4:0. Сьогодні", - написав він.
- Нагадаємо, 24 березня росіян удесяте побили в Чорнобаївці.
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