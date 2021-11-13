13 листопада на фронті: окупанти 5 разів порушили режим "тиші"
Російські окупаційні війська 13 листопада на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
В напрямку Троїцького ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі населеного пункту Чермалик противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.
Біля населеного пункту Гнутове російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Катеринівки, що на Луганщині, окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
В бік Золотого-4 ворожі війська здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
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