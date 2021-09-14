135 тис. українців отримали щеплення від коронавірусу за добу

Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.



Першу дозу отримали 54 523 людини, завершили вакцинацію - 80 700 людей.



Протягом доби працювали: 300 бригад, 1 004 пункти щеплення, 353 центри.



Від початку кампанії щеплено 5 961 265 людей, з них отримали одну дозу – 5 961 263 людини, дві дози – 4 884 904 людини. Всього зробити 10 846 167 щеплень.



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