135 тис. українців отримали щеплення від коронавірусу за добу
13 вересня 135 223 людини щепились проти COVID-19
Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.
Першу дозу отримали 54 523 людини, завершили вакцинацію - 80 700 людей.
Протягом доби працювали: 300 бригад, 1 004 пункти щеплення, 353 центри.
Від початку кампанії щеплено 5 961 265 людей, з них отримали одну дозу – 5 961 263 людини, дві дози – 4 884 904 людини. Всього зробити 10 846 167 щеплень.
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