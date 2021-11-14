14 листопада на фронті: окупанти обстріляли українські санітарні автомобілі та важко поранили водія
У неділю, 14 листопада, російські окупаційні війська обстріляли санітарні автомобілі ЗСУ та поранили водія
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.
В напрямку Невельського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Неподалік Чермалика ворог двічі застосував протитанковий ракетний комплекс.
Поблизу Причепилівки російські найманці здійснили обстріл зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
В бік населеного пункту Оріхове-Донецьке ворожі війська вели вогонь з артилерії калібру 152 мм.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок ворожих дій дістав поранення водій-санітар. Пошкоджено два санітарні автомобілі. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
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