14 років тому РФ почала війну проти Грузії: МЗС України вимагає деокупації загарбаних територій

МЗС України нагадало про цю збройну агресію РФ.

"Через майже півтори декади Росія продовжує свою загарбницьку політику проти Грузії, утримує під окупацією Абхазію та Цхінвальський регіон / Південну Осетію, грубо порушуючи права людини на цих грузинських територіях. Україна рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів", - написали у відомстві.

Також в МЗС додали, що не отримавши належної реакції світового співтовариства на агресію проти Грузії, в 2014 році Росія продовжила загарбницькі дії в Україні – окупувала Крим та частину Донецької та Луганської областей, а 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну проти України.

"Переконані, що зупинити агресивну політику РФ можливо завдяки спільним зусиллям міжнародної спільноти, чіткому дотриманню санкційних режимів проти Росії та всебічній підтримці країн, проти яких Москва здійснює агресію. Росія має деокупувати частини територій Грузії та України, а російські воєнні злочинці понести найсуворішу відповідальність", - пишуть наші дипломати.

Нагадаємо, журналіст Віталій Портников вважає, що Росія планує вторгнення в Грузію та Казахстан

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