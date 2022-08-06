Після України Росія може розпочати вторгнення в Казахстан та Грузію, - Портников
Журналіст Віталій Портников вважає, що Росія планує вторгнення в Грузію та Казахстан
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"З точки зору Путіна Медведєв є колишнім президентом РФ. Тому якісь геополітичні наміри повинен викладати тільки колишній президент Росії. Це є сигналом до регіональних еліт. Оскільки регіональні еліти розуміють, що їхня територія може стати наступною для нападу", - пояснив Портников
Журналіст переконаний, що в кремлі готуються до вторгнення в Казахстан та Грузію.
"Вони пішли шляхом оголошення своїх майбутніх планів. І так буде. Якщо Росії вдасться зберегти якісь ресурси, після війни в Україні, то наступними будуть Казахстан та Грузія. Тут навіть без сумнівів. Однак, оскільки Казахстан є членом ОДКБ, то пост Медвєдєва про плани захопити Казахстан та Грузію, вони не могли залишити надовго. Адже тоді б у президента Казахстану було б чимало питань до Путіна", - додав він.
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