Після України Росія може розпочати вторгнення в Казахстан та Грузію, - Портников

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



"З точки зору Путіна Медведєв є колишнім президентом РФ. Тому якісь геополітичні наміри повинен викладати тільки колишній президент Росії. Це є сигналом до регіональних еліт. Оскільки регіональні еліти розуміють, що їхня територія може стати наступною для нападу", - пояснив Портников



Журналіст переконаний, що в кремлі готуються до вторгнення в Казахстан та Грузію.



"Вони пішли шляхом оголошення своїх майбутніх планів. І так буде. Якщо Росії вдасться зберегти якісь ресурси, після війни в Україні, то наступними будуть Казахстан та Грузія. Тут навіть без сумнівів. Однак, оскільки Казахстан є членом ОДКБ, то пост Медвєдєва про плани захопити Казахстан та Грузію, вони не могли залишити надовго. Адже тоді б у президента Казахстану було б чимало питань до Путіна", - додав він.

6 липня Дмитро Медведєв заявив, що на спроби судити росіян за воєнні злочини в Україні, Москва може відповісти ядерною зброєю.