$140 млн та 100 млн чеських крон. Засновники VP Epic Games та пошуковця Seznam пожертвували на благодійність та українську армію
VP Epic Games надіслали всі доходи від гри Fortnite, отримані за період з 20 березня до 3 квітня, на гуманітарну підтримку українців, а засновник чеської пошукової системи – на потреби українського війська
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
VP Epic Games вдалося зібрати 144 мільйони доларів США. Кошти розподілені між такими організаціями: Direct Relief, ЮНІСЕФ, Всесвітньою продовольчою програмою ООН, Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців та World Central Kitchen.
Ці організації надають екстрену допомогу, у тому числі медичну допомогу, продукти харчування та питну воду, предмети першої необхідності, юридичну допомогу та притулок в Україні. Також допомагають тим, хто був змушений виїхати за кордон.
Згодом очільник Мінцифри розповів про ще одного благодійника:
"Засновник чеської пошукової системи Seznam.cz Іво Лукачович пожертвував 100 мільйонів чеських крон (123 млн грн, - ред.) зі своїх особистих коштів на потреби української армії. Бізнесмен пояснив, що був шокований жахливим терором в Бучі".
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