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Головна Новини $140 млн та 100 млн чеських крон. Засновники VP Epic Games та пошуковця Seznam пожертвували на благодійність та українську армію

$140 млн та 100 млн чеських крон. Засновники VP Epic Games та пошуковця Seznam пожертвували на благодійність та українську армію

5 квітня, 2022 вiвторок
22:13
Новини

VP Epic Games надіслали всі доходи від гри Fortnite, отримані за період з 20 березня до 3 квітня, на гуманітарну підтримку українців, а засновник чеської пошукової системи – на потреби українського війська

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

VP Epic Games вдалося зібрати 144 мільйони доларів США. Кошти розподілені між такими організаціями: Direct Relief, ЮНІСЕФ, Всесвітньою продовольчою програмою ООН, Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців та World Central Kitchen.

Ці організації надають екстрену допомогу, у тому числі медичну допомогу, продукти харчування та питну воду, предмети першої необхідності, юридичну допомогу та притулок в Україні. Також допомагають тим, хто був змушений виїхати за кордон.

Згодом очільник Мінцифри розповів про ще одного благодійника:

"Засновник чеської пошукової системи Seznam.cz Іво Лукачович пожертвував 100 мільйонів чеських крон (123 млн грн, - ред.) зі своїх особистих коштів на потреби української армії. Бізнесмен пояснив, що був шокований жахливим терором в Бучі".

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