15 березня з Маріуполя відкритий гуманітарний коридор для приватного транспорту, - Донецька ОВА

Про це заявив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.



"15.03 з 9:00 відкрито гуманітарний коридор для приватного транспорту у напрямку: Маріуполь, Мангуш, Бердянськ, Токмак, Василівка, Запоріжжя", - написав він.



Павло Кириленко порадив громадянам з міркувань безпеки видалити месенджери та фото,

прибути до Василівки не пізніше за 18:00. Якщо люди не встигають приїхати до цього часу, необхідно знайти безпечне місце й переночувати в Бердянську або Токмаці.





Нагадаємо, Маріуполь Нагадаємо, Маріуполь перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

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