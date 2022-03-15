15 березня з Маріуполя відкритий гуманітарний коридор для приватного транспорту, - Донецька ОВА
О 9:00 15 березня розпочався гуманітарний коридор для приватного транспорту в напрямку Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака, Василівки, Запоріжжя
Про це заявив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"15.03 з 9:00 відкрито гуманітарний коридор для приватного транспорту у напрямку: Маріуполь, Мангуш, Бердянськ, Токмак, Василівка, Запоріжжя", - написав він.
Павло Кириленко порадив громадянам з міркувань безпеки видалити месенджери та фото,
прибути до Василівки не пізніше за 18:00. Якщо люди не встигають приїхати до цього часу, необхідно знайти безпечне місце й переночувати в Бердянську або Токмаці.
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