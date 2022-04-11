15 квітня Джо Байден знову приїде до Польщі, - Білий дім
Президент США вдруге за місяць відвідає Варшаву
Про це йдеться у заяві прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.
Байден проведе двосторонню зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
"Президент обговорить, як Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами реагують на гуманітарну кризу та кризу прав людини, яку спричинила невиправдана та неспровокована війна Росії проти України", – сказала Псакі.
- Нагадаємо, Байден не планує услід за Джонсоном приїжджати до Києва.
- 26 березня 2022 року президент Республіки Польща Анджей Дуда зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом у варшавському Президентському палаці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.06
-
EUR
Купівля 31.76Продаж 32.89
- Актуальне
- Важливе