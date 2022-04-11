Про це йдеться у заяві прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

Байден проведе двосторонню зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Президент обговорить, як Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами реагують на гуманітарну кризу та кризу прав людини, яку спричинила невиправдана та неспровокована війна Росії проти України", – сказала Псакі.