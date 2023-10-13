15 жовтня - прем'єра фільму про заборону діяльності російської церкви

А на наступному тижні влада пообіцяла внести в зал лише один з трьох законопроєктів, за прийняття яких зібрано підписи. Це не наш 8221, а урядовий. Влада таким чином відмовляється давати власну оцінку загроз діяльності гундяєвців, а перекладає все на суди. Суди можуть заборонити якусь громаду, або відмовити у цьому і ці процеси триватимуть десятиріччями. Я, очевидно проголосую за урядовий проєкт і усі інші, які декларують заборону діяльності РПЦ. Але і далі наполягатиму не на симулякрах, а на дії.

Премʼєра фільму в неділю в Івано-Франківську у кінотеатрі Люмьєр і згодом на YouTube.

Але ми вже знімаємо наступний фільм. Бо готую нові проєкти законів. Цього разу про демографію і необхідність сприяння поверненню українців.

Сьогодні в Івано-Франківську читатиму публічну лекцію про нашу демографічну ситуацію. Приходьте.

Публічна лекція Миколи Княжицького “Відновлення після війни: подолання демографічної кризи як шлях до успіху України”.

Модератор: Наталія Марчук, кандидатка політичних наук, доцентка кафедри журналістики ПНУ ім. Василя Стефаника.

Локація: вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, ауд.

23 (центр. корпус)

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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