15 жовтня - прем'єра фільму про заборону діяльності російської церкви
Я багато писав, що після подання проєкту закону про 8221 про заборону діяльності російської церкви почав знімати фільм. Фільм вийде уже в цю неділю
А на наступному тижні влада пообіцяла внести в зал лише один з трьох законопроєктів, за прийняття яких зібрано підписи. Це не наш 8221, а урядовий. Влада таким чином відмовляється давати власну оцінку загроз діяльності гундяєвців, а перекладає все на суди. Суди можуть заборонити якусь громаду, або відмовити у цьому і ці процеси триватимуть десятиріччями. Я, очевидно проголосую за урядовий проєкт і усі інші, які декларують заборону діяльності РПЦ. Але і далі наполягатиму не на симулякрах, а на дії.
Премʼєра фільму в неділю в Івано-Франківську у кінотеатрі Люмьєр і згодом на YouTube.
Але ми вже знімаємо наступний фільм. Бо готую нові проєкти законів. Цього разу про демографію і необхідність сприяння поверненню українців.
Сьогодні в Івано-Франківську читатиму публічну лекцію про нашу демографічну ситуацію. Приходьте.
Публічна лекція Миколи Княжицького “Відновлення після війни: подолання демографічної кризи як шлях до успіху України”.
Модератор: Наталія Марчук, кандидатка політичних наук, доцентка кафедри журналістики ПНУ ім. Василя Стефаника.
Локація: вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, ауд.
23 (центр. корпус)
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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