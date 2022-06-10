$1500 за непризов: у Вінниці на хабарі затримали співробітника військкомату
Правоохоронці викрили на хабарі у $1500 та затримали начальника відділення забезпечення Вінницького об’єднаного міського територіального центру комплектування
Про це повідомила спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону у Facebook.
Установлено, що майор ЗСУ, одержав хабар вигоду в розмірі 1400 доларів США та 3550 грн від громадянина непризов під час загальної мобілізації.
10 червня хабарника в погонах затримано. Грошові кошти в затриманого вилучено.
Наразі готується повідомлення затриманому про підозру у отриманні хабаря, а також клопотання про обрання запобіжного заходу.
Санкція ч. 3 ст. 368 ККУ передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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