$1500 за непризов: у Вінниці на хабарі затримали співробітника військкомату

Про це повідомила спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону у Facebook.

Установлено, що майор ЗСУ, одержав хабар вигоду в розмірі 1400 доларів США та 3550 грн від громадянина непризов під час загальної мобілізації.

10 червня хабарника в погонах затримано. Грошові кошти в затриманого вилучено.

Наразі готується повідомлення затриманому про підозру у отриманні хабаря, а також клопотання про обрання запобіжного заходу.

Санкція ч. 3 ст. 368 ККУ передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.