17 грудня в Україні зафіксували 7,5 тис. нових випадків COVID-19
17 грудня зафіксовано 7 503 нові випадки COVID-19
Про це повідомила пресслужба МОЗ у Telegram.
За минулу добу хворобу підтвердили у 674 дітей та 154 працівників.
Учора від коронавірусу було вакциновано 136 962 людини проти COVID-19.
Першу дозу отримало 42 544 людини, завершили вакцинацію – 94 358 людей, додаткову дозу отримали 60 осіб.
17 грудня:
- потрапило у лікарню – 2 018 осіб;
- смертей – 288;
- одужало – 18 534 особи.
- захворіло – 3 604 549 осіб;
- одужало – 3 324 999 осіб;
- померло – 92 929;
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