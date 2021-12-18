17 грудня в Україні зафіксували 7,5 тис. нових випадків COVID-19

Про це повідомила пресслужба МОЗ у Telegram.



За минулу добу хворобу підтвердили у 674 дітей та 154 працівників.



Учора від коронавірусу було вакциновано 136 962 людини проти COVID-19.



Першу дозу отримало 42 544 людини, завершили вакцинацію – 94 358 людей, додаткову дозу отримали 60 осіб.



17 грудня:

потрапило у лікарню – 2 018 осіб;

смертей – 288;

одужало – 18 534 особи.

захворіло – 3 604 549 осіб;

одужало – 3 324 999 осіб;

померло – 92 929;

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За весь час пандемії:Від початку кампанії першу дозу вакцини отримало 14 355 538 людей, повністю імунізовані - 12 919 024 людини, отримали додаткову дозу – 74 людини. Загалом проведено 27 274 636 щеплень.