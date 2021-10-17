17 жовтня на фронті: російські окупанти здійснили три обстріли
У неділю, 17 жовтня, російські окупаційні війська тричі обстріляли українські позиції на Донбасі
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Зокрема, в напрямку Луганського найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.
В бік Талаківки окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Неподалік Кримського ворог застосував станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність.
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