17 жовтня на фронті: російські окупанти здійснили три обстріли

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Зокрема, в напрямку Луганського найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

В бік Талаківки окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Кримського ворог застосував станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність.

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