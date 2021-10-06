18-річна українка здолала чемпіонку Європи з Росії у запеклій сутичці за медаль ЧС-2021

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На чемпіонаті світу в Осло (Норвегія) Олександра Хоменець відзначилася у ваговій категорії до 55 кг.

Спочатку українка поступилася японці Цугумі Сакураї (4:10), але у втішному турнірі здолала Роксану Засіну з Польщі (8:6) та отримала право змагатися за бронзу.

У сутичці за медаль Олександра Хоменець перемогла дворазову чемпіонку Європи, росіянку Ольгу Хорошавцеву (10:8).

Борець вільного стилю Магомед Закарієв приніс Україні бронзу в категорії до 97 кг.

На шляху до півфіналу він переміг Максвелла Лейсі Гаріто з Коста-Ріки (10:3) та турка Сулеймана Караденіза (6:3).

У півфіналі представник України поступився майбутньому чемпіону - Абдулрашиду Садулаєву з Росії (0:11).

У сутичці за бронзу Магомед Закарієв переміг білоруса Олександра Гущина (9:3).

Чемпіона світу в Осло триватиме до 10 жовтня.



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