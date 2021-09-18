18 вересня на фронті: окупанти 1 раз порушили "режим тиші"
У суботу, 18 вересня, на Донбасі російські окупанти запустили через лінію розмежування безпілотник
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" здійснив проліт з перетином лінії розмежування на Луганщині.
Про факт порушення Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 4 га території, передали на знищення 1 692 вибухонебезпечних предмети та повністю відновили 8 пошкоджених будинків.
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