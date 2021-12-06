Україна закупила 180 тис. доз вакцини проти грипу: Ляшко розповів, кого щепитимуть за державний кошт

Про це повідомив у Facebook очільник МОЗ Віктор Ляшко.



"Цього року за кошти державного бюджету закуплено понад 180 тис. доз вакцини проти грипу. Вони будуть використані для вакцинації від грипу осіб із груп ризику, зокрема медпрацівників, людей віком від 60 років, військових та педагогів. Ми також домовились та отримали 30 тис. доз вакцин для профілактики грипу серед медичних працівників безкоштовно у рамках механізму PIVI", - написав Ляшко.



Міністр нагадав, що вакцинацію від COVID-19 можна поєднувати із щепленням проти грипу.



Довідка: PIVI (The Partnership for Influenza Vaccine Introduction) - програма Робочої групи з глобального здоров’я. Вона працює у партнерстві з Центрами контролю та профілактики захворювань (CDC), міністерствами охорони здоров’я, корпоративними партнерами та іншими для створення стійких сезонних програм вакцинації проти грипу в країнах із низьким і середнім рівнем доходу. PIVI співпрацює з програмами ВООЗ, щоб допомогти країнам підготуватися до пандемії грипу.





Нагадаємо, 28 вересня 2021 Голова Національної технічної групи експертів з питань імунізації Федір Лапій заявив, що щеплення проти грипу і COVID-19 можна робити в один день.