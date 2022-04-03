2 квітня Повітряні сили ЗСУ вразили 8 повітряних цілей, серед них 2 літаки
Ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжила завдавати ракетно-бомбових ударів по скупченню військ, колонах техніки, логістичних центрах та живій силі окупантів
Про це розповів спікер командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат.
Командування ПС ЗСУ повідомляє, що 2 квітня було знищено 8 повітряних цілей:
- 2 літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34);
- 1 вертоліт;
- 1 БпЛА (ОТР);
- 4 крилаті ракети.
Також у ПС ЗСУ додають, що ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по скупченню військ, колонах техніки, логістичних центрах та живій силі окупантів.
- Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня, стало відомо, що вся Київська область звільнена від російських окупантів.
- ОТУ "Схід" повідомив, що минулої доби відбили 2 атаки ворога, знищили 80 окупантів та 9 одиниць техніки.
- А на Донбасі протягом доби відбили 6 атак ворога та знищили 17 одиниць техніки,
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