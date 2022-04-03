2 квітня Повітряні сили ЗСУ вразили 8 повітряних цілей, серед них 2 літаки

Про це розповів спікер командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

Командування ПС ЗСУ повідомляє, що 2 квітня було знищено 8 повітряних цілей:

2 літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34);

1 вертоліт;

1 БпЛА (ОТР);

4 крилаті ракети.

Також у ПС ЗСУ додають, що ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по скупченню військ, колонах техніки, логістичних центрах та живій силі окупантів.

Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня, стало відомо, що вся Київська область звільнена від російських окупантів.

ОТУ "Схід" повідомив, що минулої доби відбили 2 атаки ворога, знищили 80 окупантів та 9 одиниць техніки.

А на Донбасі протягом доби відбили 6 атак ворога та знищили 17 одиниць техніки,

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