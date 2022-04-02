На Донбасі протягом доби відбили 6 атак ворога та знищили 17 одиниць техніки, - штаб ООС

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 6 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 4 танка, 6 одиниць броньованої та 7 одиниць автомобільної техніки противника", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня, стало відомо, що вся Київська область звільнена від російських окупантів.

ОТУ "Схід" повідомив, що минулої доби відбили 2 атаки ворога, знищили 80 окупантів та 9 одиниць техніки.

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