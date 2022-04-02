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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією На Донбасі протягом доби відбили 6 атак ворога та знищили 17 одиниць техніки, - штаб ООС

На Донбасі протягом доби відбили 6 атак ворога та знищили 17 одиниць техніки, - штаб ООС

2 квітня, 2022 субота
22:55
війна з Росією знищили російський БТР

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити рідну землю

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 6 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 4 танка, 6 одиниць броньованої та 7 одиниць автомобільної техніки противника", - йдеться у повідомленні.

  • Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня, стало відомо, що вся Київська область звільнена від російських окупантів.
  • ОТУ "Схід" повідомив, що минулої доби відбили 2 атаки ворога, знищили 80 окупантів та 9 одиниць техніки.

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Операція об'єднаних сил
Донбас
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