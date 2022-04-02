Минулої доби відбили 2 атаки ворога, знищили 80 окупантів та 9 одиниць техніки, - ОТУ "Схід"

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" на Facebook.

Втрати ворога склали: особового складу – до 80, танків – 3, БМП – 2, артилерійських систем, мінометів – 1, АТ – 3.

Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня, стало відомо, що вся Київська область звільнена від російських окупантів.

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