Минулої доби відбили 2 атаки ворога, знищили 80 окупантів та 9 одиниць техніки, - ОТУ "Схід"
На сході України російські війська здійснили 2 атаки позицій українських захисників, й зазнали втрат
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" на Facebook.
Втрати ворога склали: особового складу – до 80, танків – 3, БМП – 2, артилерійських систем, мінометів – 1, АТ – 3.
- Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня, стало відомо, що вся Київська область звільнена від російських окупантів.
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