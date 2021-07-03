2 липня на фронті: з російського боку - 19 обстрілів поблизу 9 українських міст, містечок і сіл
Протягом минулої доби, 2 липня 2021 року, на Донбасі зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ
Окупанти вели вогонь по позиціях захисників України поблизу 9 населених пунктів, передає Еспресо.TV.
Місця обстрілів наводяться у ранковому фронтовому зведенні:
Золоте-4 - з мінометів 82-го калібру,
Гнутове - окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру,
Авдіївка - противник 5 разів вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів,
Піски - російські окупанти здійснювали обстріли з мінометів 82-го калібру,
Старогнатівка - ворог тричі обстрілював українських захисників з артилерійських систем калібру 122 мм та озброєння БМП-1,
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Світлодарськ - збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів,
Красногорівка - російські найманці здійснювали обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї,
Кам'янка - ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
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"Також окупанти двічі обстріляли об’єкти цивільної інфраструктури та приватного сектору Авдіїки з артилерії калібру 122 мм і мінометів 120-го калібру", - наголошує пресслужба Операції Об'єднаних Сил.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".
Згідно із офіційними даними, бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
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