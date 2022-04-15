20 000 військових, 756 танків, 366 систем артилерії, 163 літаки і 144 вертольоти - Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну
З 24 лютого до 15 квітня окупанти втратили в Україні близько 20 000 військових, 1976 бронемашин, 756 танків, 366 систем артилерії, 163 літаки, 144 вертольоти та 135 БПЛА
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
З початку повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати РФ склали:
- особового складу - близько 20 000 осіб;
- танків - 756 од.;
- бойових броньованих машин - 1976 од.;
- артилерійських систем - 366 од.;
- РСЗВ - 122 од.;
- засобів ППО - 66 од.;
- літаків - 163 од.;
- гелікоптерів - 144 од.;
- автомобільної техніки - 1443 од.;
- кораблів/катерів - 8 од.;
- цистерн із ПММ - 76 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 135 од.;
- спеціальної техніки - 25 од.;
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.
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