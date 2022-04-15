20 000 військових, 756 танків, 366 систем артилерії, 163 літаки і 144 вертольоти - Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



З початку повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати РФ склали:

особового складу - близько 20 000 осіб;

танків - 756 од.;

бойових броньованих машин - 1976 од.;

артилерійських систем - 366 од.;

РСЗВ - 122 од.;

засобів ППО - 66 од.;

літаків - 163 од.;

гелікоптерів - 144 од.;

автомобільної техніки - 1443 од.;

кораблів/катерів - 8 од.;

цистерн із ПММ - 76 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 135 од.;

спеціальної техніки - 25 од.;

пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.

Дані уточнюють. Підрахунок втрат ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb