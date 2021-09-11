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Головна Світ 20-ті роковини 9/11: винних досі не засуджено, половина американців не сприймає офіційну версію

20-ті роковини 9/11: винних досі не засуджено, половина американців не сприймає офіційну версію

11 вересня, 2021 субота
13:47
Світ

За 20 років, які пройшли після падіння веж-близнюків на Мангеттоні у Нью-Йорку, американське правосуддя так і не закінчило розслідування трагедії

Цього тижня на американській військово-морській базі в затоці Гуантанамо поновилися лише попередні слухання. На лаві підсудних - п'ятеро осіб, в тому числі передбачуваний організатор атак Халід Шейх Мохаммед, наближений Усами бен Ладена. Їм може загрожувати страта, проте дата винесення вироку, як і раніше, як і раніше, лишається не відомим, передає Еспресо.TV.

"Причина такої затримки - не тільки те, наскільки складним виявилося розслідування, а й методи роботи спецслужб, і американська політика. У момент, коли суд над можливими винуватцями трагедії 11 вересня, повинен був початися, на розгляд справи вплинула пандемія COVID-19", - зазначає з цього приводу RFI.

Атака терористів 11 вересня стала найбільшою в історії США. У вежах-близнюках, будівлі Пентагону і чотирьох літаках, викрадених злочинцями, загинули майже 3 тис. осіб.

Одначе, що сталося з імовірними організаторами терактів, відомо дуже мало.

Розслідування взяло на себе ЦРУ і інші американські спецслужби, засекретивши більшу частину документів. Це дало змогу розвинутися численним теоріям змови.

Як стверджує Голос Америки, зараз до половини американців вважають, що їм не розповіли всю правду про трагедію. 

Обвинувачені у справі про найбільшу серії терактів в американській історії знаходяться під вартою на базі ВМС США з 2006 року. За даними американських журналістів, затримати головного підозрюваного Халіда Шейха Мохаммеда вдалося ще раніше - в 2003 році він потрапив в руки ЦРУ в Пакистані й три роки утримувався в секретних американських в'язницях. 

Серед інших обвинувачених - його вірогідні спільники вихідці з Саудівської Аравії Валід бін Атташ і Мустафа аль Хавзаві, Рамзі Бін аль Шібх з Ємену і пакистанець Алі Абд Азіз Алі. Їх також близько трьох років тримали поза Гуантанамо до 2006 року.

Четверо обвинувачених крім Халіда Шейха Мохаммеда, згідно із версією ЦРУ, активно брали участь в підготовці терактів 11 вересня. Валід бін Атташ керував тренувальним табором "Аль Каїди" в Афганістані та повинен був знаходитися за штурвалом одного з літаків, проте в останній момент був відсторонений від операції через коротке затримання в Ємені. Рамзі Бін аль Шібх допомагав терористам влаштуватися в авіаційне училище в Німеччині. Алі Абдул Азіз Алі (племінник Халіда Шейха Мохаммеда) відправив смертникам близько $120 тис., а Мустафа аль Хавзаві допоміг з отриманням документів.

На розгляд справи найбільше вплинуло місце розташування Гуантанамо. Слухання переносили через урагани та графіки адвокатів і суддів, які не могли включити в свій розклад переліт зі США.

Крім того, кабінети адвокатів довелося перебудовувати через навалу щурів.

На прохання адвокатів обвинувачених суд переносили і в період Рамадану - місяці, коли мусульмани повинні дотримуватися посту від світанку до заходу сонця.

Останній тривала перерва в роботі трибуналу викликала пандемія коронавірусу.

Прихильники теорії змови у цих виправданнях теж, до слова, вбачають втручання уряду США.


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