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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією 20 відсотків російської армії в України вже розгромлено, - Залужний

20 відсотків російської армії в України вже розгромлено, - Залужний

13 серпня, 2022 субота
20:02
війна з Росією окупанти в Херсоні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що п'ята частина армії РФ, яка залучена до війни з Україною, розгромлена

Про це він розповів під час телефонної розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Ми відзначаємо, що противник несе значні втрати, передусім у живій силі - пʼята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена", - сказав він.

За словами Залужного, бойові дії наразі тривають на 1 300 км фронту.

"Поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку, зокрема, підкреслив, що активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 км фронту", - повідомив він.

Головнокомандувач у розмові також наголосив про потребу посилення артилерійського вогню.

  • 12 серпня ми писали, що за даними розвідки США, щодня гинуть або травмуються 500 російських окупантів, а загальний темп наступу Росії сповільнився через надходження до України нової зброї.

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