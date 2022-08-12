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Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Розвідка США оцінює втрати Росії у війні з Україною у близько 500 військових на день, - NYT

Розвідка США оцінює втрати Росії у війні з Україною у близько 500 військових на день, - NYT

12 серпня, 2022 п'ятниця
13:42
Світ російські війська окупанти

За даними розвідки США, щодня гинуть або травмуються 500 російських окупантів, а загальний темп наступу Росії сповільнився через надходження до України нової зброї

Про це передає The New York Times з посиланням на заяву заступника міністра оборони з питань політики Коліна Кала та джерела в адміністрації Байдена.

 "Я вважаю, що можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, зазнали 70 або 80 000 втрат менш ніж за шість місяців", – сказав він.

За його словами, росіяни досягли певних незначних успіхів на сході України, але це обійшлося окупантам надзвичайно дорого через те, наскільки добре спрацювали українські військові разом зі зброєю, яку вони отримали. Такі втрати означають те, що Путіну не вдасться досягти своєї ключової мети, захоплення Сходу України до кінця року.

За даними розвідки, у росіян недостатньо ефективних бойових сил повністю взяти Донецьк. Москва залучила військових чеченських військ і бойовиків Сирії, президент якої є союзником Володимира Путіна. Ймовірно, покладаючись на цих бійців, Путін прагне уникнув внутрішнього обурення в Росії через втрати російських військових та необхідності проводити загальну мобілізацію, яка схожа на призов.

За словами директора програми міжнародної безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Сета Джонса, російська армія серйозно виснажена

"Це впливає на їх здатність вести ефективну наземну кампанію в Україні", - зазначив він.

За словами американських і європейських офіційних осіб, російські військові зазнають значних втрат, їм важко залучити до бою резервістів і новобранців.

У відомстві США додають, що Росія вже залучила до війни майже 85 відсотків своєї армії, мобілізувавши війська з далекого сходу країни та розгорнувши їх по всьому світу.

  • 12 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що З 24 лютого до 12 серпня окупанти втратили близько 43,2 тис. військових, 1849 танків, 778 дронів і 233 літаків.Упродовж 11 серпня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку. 

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Україна
Володимир Путін
війна з Росією
США
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