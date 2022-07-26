200 млрд грн спрямують на соцвиплати і підтримку економіки завдяки відтермінуванню виплат України по зовнішніх боргах, - Шмигаль
Завдяки згоді кредиторів відтермінувати виплати України по зовнішніх зобов'язаннях уряд зможе спрямувати 200 млрд грн на виплати військовим, пенсії, соціальні програми та підтримку економіки
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Всі у світі розуміють безпрецедентний масштаб викликів, з якими зараз зіштовхнулася українська держава. Тому ми провели чесну розмову з нашими кредиторами та заручилися їхньою підтримкою в питанні відтермінування виплат по зовнішніх зобов'язаннях України до кінця 2023 року із можливістю продовжити цей термін ще на рік. Як результат - Україна зекономить близько 200 млрд грн, які будуть спрямовані на інші першочергові потреби: виплати військовим, пенсії, соціальні програми, підтримку економіки", - сказав Шмигаль.
Прем'єр-міністр додав, що уряд продовжує перемовини щодо фінансової підтримки України.
"Власне, це і є та сама пріоритетність, яка нам потрібна для того, аби перемогти в цій війні. Водночас ми продовжуємо десятки перемовин щодо розширення програм фінансової та цільової підтримки нашої держави", - сказав Шмигаль.
- 20 липня стало відомо, що західні уряди-кредитори призупинять обслуговування боргу Києва з 1 серпня до кінця 2023 року, при цьому вони допустили відстрочку ще на один рік.
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