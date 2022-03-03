206 батальйон тероборони Києва, створений на базі "Європейської Солідарності", врятував мешканців Ірпеня
206 батальйон територіально оборони Києва виконав надважливе бойове завдання порятунку дітей та жінок з Ірпеня, раніше знищеного і нині оточеного російськими окупантами
Понад 400 жінок та дітей були евакуйовані з міста, незважаючи на зруйнований міст. Люди зі сльозам на очах вітали українських воїнів і дякували їм за можливість виїхати з оточеного міста, пише пресслужба партії "ЄС".
Мешканців Ірпеня привезли до Києва, нагодували, після цього доправили на Центральний вокзал та посадили у машини, які виїжджають з Києва та перевезуть їх у безпечне місце.
За словами військових, завдання евакуювати людей з Ірпеня батальйону поставив Петро Порошенко.
206 батальйон був створений саме для захисту Києва і околиць. До формування увійшли депутати партії «Єворпейська Солідарність» та ветерани російсько-української війни, небайдужі кияни. Батальйон уже взяв участь у захисті Гостомеля, а також київського району Оболонь від рашистських ДРГ і окупантів.
Батальойн озброєний та екіпірований коштом Петра Порошенка.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.13
-
EUR
Купівля 32.79Продаж 33.48
- Актуальне
- Важливе