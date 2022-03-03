206 батальйон тероборони Києва, створений на базі "Європейської Солідарності", врятував мешканців Ірпеня

Понад 400 жінок та дітей були евакуйовані з міста, незважаючи на зруйнований міст. Люди зі сльозам на очах вітали українських воїнів і дякували їм за можливість виїхати з оточеного міста, пише пресслужба партії "ЄС".



Мешканців Ірпеня привезли до Києва, нагодували, після цього доправили на Центральний вокзал та посадили у машини, які виїжджають з Києва та перевезуть їх у безпечне місце.



За словами військових, завдання евакуювати людей з Ірпеня батальйону поставив Петро Порошенко.



206 батальйон був створений саме для захисту Києва і околиць. До формування увійшли депутати партії «Єворпейська Солідарність» та ветерани російсько-української війни, небайдужі кияни. Батальйон уже взяв участь у захисті Гостомеля, а також київського району Оболонь від рашистських ДРГ і окупантів.



Батальойн озброєний та екіпірований коштом Петра Порошенка.



