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Головна війна з Росією 21 листопада на фронті: російські окупанти здійснили два обстріли

21 листопада на фронті: російські окупанти здійснили два обстріли

21 листопада, 2021 неділя
20:46
війна з Росією ООС

У неділю, 21 листопада, на Донбасі російські окупанти двічі обстріляли українські позиції

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.  

В напрямку Попасної окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. 

В бік Катеринівки, що на Луганщині, противник здійснив обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. 

 

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Операція об'єднаних сил
обстріли
Попасна
Катеринівка
ООС
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