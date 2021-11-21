21 листопада на фронті: російські окупанти здійснили два обстріли

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

В напрямку Попасної окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В бік Катеринівки, що на Луганщині, противник здійснив обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb