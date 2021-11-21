21 листопада на фронті: російські окупанти здійснили два обстріли
У неділю, 21 листопада, на Донбасі російські окупанти двічі обстріляли українські позиції
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
В напрямку Попасної окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
В бік Катеринівки, що на Луганщині, противник здійснив обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.44
Купівля 26.44Продаж 26.7
-
EUR
Купівля 29.81Продаж 30.26
- Актуальне
- Важливе