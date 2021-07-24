23 липня на фронті: окупанти поранили мирного мешканця Мар'їнки
У суботу, 23 липня, на Донбасі російські окупаційні війська 10 разів порушили режим "тиші" та поранили мирного мешканця Мар'їнки
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Протягом минулої доби, 23 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.
Поблизу Опитного ворог обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Мар'їнки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку Красногорівки ворог здійснював обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Поблизу населеного пункту Піски противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.
Біля Катеринівки російські найманці вели обстріл із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
В районі Павлополя окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
На Приазов’ї, неподалік Водяного, збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Також з мінометів 120-го калібру окупанти здійснили обстріл приватного сектору Опитного.
З автоматичних станкових гранатометів російські окупаційні війська обстріляли житловий сектор населеного пункту Мар'їнка, внаслідок чого місцевий мешканець дістав осколкові поранення. Потерпілий перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я – задовільний.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Станом на 7 годину ранку 24 липня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Біля населеного пункту Новоолександрівка ворог застосував протитанкові ракетні комплекси.
Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
За минулу та поточну добу серед українських військових бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.
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