23 січня на фронті: російські окупанти здійснили сім обстрілів
23 січня на Донбасі російські окупаційні війська здійснили сім обстрілів українських позицій
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
В напрямку Водяного ворог чотири рази відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем.
Поблизу Попасної російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
У бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Неподалік Новозванівки російські окупаційні війська здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
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