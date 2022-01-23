23 січня на фронті: російські окупанти здійснили сім обстрілів

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

В напрямку Водяного ворог чотири рази відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем.

Поблизу Попасної російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Новозванівки російські окупаційні війська здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb