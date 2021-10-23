23 жовтня на фронті: російські окупанти поранили двох українських військових
23 жовтня на Донбасі, внаслідок обстрілу російських окупантів, було поранено двох українських військових
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
З початку доби з боку російських окупаційних військ було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
Неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.
В напрямку Новогригорівки найманці двічі здійснили обстріли, застосовуючи протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я обох – задовільний.
Наші захисники відкрили вогонь у відповідь, щоб змусити противника припинити обстріли.
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