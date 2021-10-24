24 жовтня на фронті: російські окупанти тричі обстріляли українських військових
24 жовтня на Донбасі російські окупаційні війська здійснили три обстріли українських позицій
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Зокрема, в бік Кам'янки ворожі збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів. В напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
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