24 жовтня на фронті: російські окупанти тричі обстріляли українських військових

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Зокрема, в бік Кам'янки ворожі збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів. В напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

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