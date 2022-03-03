25 мародерів, які награбували майна у Борисполі на 10 мільйонів гривень, сидітимуть у Мартусівській колонії, - МВС
Злочинцям загрожує до 12 років тюрми
Керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що 25 мародерів, яких викрили в Борисполі, затримані за законами воєнного стану до 30 діб і сьогодні перебувають в Мартусівській колонії.
Додамо, що 28 лютого на території аеропорту "Бориспіль" затримали мародерів, які на 6 автобусах намагались викрасти зі складів комп'ютерну техніку на суму понад 10 мільйонів гривень.
На момент затримання відбувся контактний бій. Зловмисників затримали та порушили кримінальне провадження щодо насильства над населенням у районі воєнних дій та крадіжки, вчиненої в особливо великих розмірах, або організованою групою. За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.
Бориспільський міськрайсуд Київської області взяв мародерів під варту з можливістю внесення застави в сумі майже 250 тисяч гривень кожному.
- Нагадаємо, Порошенко прокоментував рішення парламенту: "Ми посилили відповідальність за колабораціонізм, дезінформацію та мародерство під час війни".
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