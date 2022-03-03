Ми посилили відповідальність за колабораціонізм, дезінформацію та мародерство під час війни – Порошенко про рішення парламенту

Про це сказав п‘ятий пезидент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко на брифінгу для журналістів.

Він зауважив, що відбулося засідання парламенту, яке відбулося в приміщенні Верховної Ради в Києві, де фракція "Європейської Солідарності" була майже в повному складі.

Порошенко розповів, що парламент ухвалив низку надзвичайно важливих рішень.

"Перше було про прийняття закону про підтримку указу Зеленського про мобілізацію. В умовах, коли ворог, загарбник, який гірше фашистів робить все можливе, щоб захопити Україну, оточити Київ, зруйнувати наші міста і перетворити їх на суцільний Сталінград. Ми маємо сьогодні мобілізуватися і захистити Україну, захистити цивільне населення. У нас точно це вийде", – наголосив Порошенко.

Він зазначив, що пишається тим, що з 2014 року за часів його президентства українське суспільство, держава, народ сформували армію. "На сьогоднішній день ця армія, яка має величезний рівень довіри українського народу, б’є російського агресора", – підкреслив політик.

За його словами, парламент також прийняв низку важливих актів, на яких наголошувала "Європейська Солідарність" і які були зареєстровані ще пів року тому. "Це законопроект про запровадження відповідальності за колабораціонізм, коли "п’ята колона" взаємодіє з країною агресором. На сьогоднішній день – це кримінальний злочин, за який будуть нести кримінальну відповідальність. Потраплять до в’язниці ці колаборанти", – розповів Порошенко.

"Закон наших депутатів про інформаційну безпеку. Брехня, якою Росія намагалася розколоти українське суспільство, отримає потужну протидію у вигляді ефективних дій влади, суспільства, народу для того, щоб не допустити захоплення мізків, отруєння українців. До цього ми робимо потужне щеплення і прийнято два закони, які посилюють нашу боротьбу проти інформаційної атаки, як складової гібридної війни", – також розповів він.

Ще один ухвалений закон – про різке збільшення відповідальності за мародерство. "Ми нікому не дозволимо тиснути на українців, незважаючи на те, що є війна – має бути порядок, має бути відповідальність, має бути захист простих людей. І на сьогоднішній день у найкоротший термін було розроблено різке підвищення відповідальності за мародерство. І ми не допустимо цих жахливих злочинів", – підкреслив п’ятий президент України.

Також парламент ухвалив рішення щодо конфіскації майна держави-агресора. "Я хочу наголосити, що вже декілька днів як зазначені заходи були зроблені у наших країнах-партнерів, арештовані яхти, літаки, будинки російських олігархів, які належать в тому числі і вищому російському керівництву, російській державі і російським державним підприємствам, організаціям та установам. Дуже добре, що ВРУ сьогодні, в тому числі, де ми були співавторами цих ініціатив, прийняла дуже швидке рішення про конфіскацію активів російської держави до власності Української держави", – прокоментував він.