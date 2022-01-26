26 січня в Україні очікуються морози та невеликий сніг
26 січня в Україну прийдуть несильний сніг, ожеледиця й мороз
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
В Україні 26 січня буде хмарна погода, у більшості регіонів випаде невеликий сніг. Також синоптики попереджають про ожеледицю. Вітер південно-західний з переходом у західних і північних областях на північно-західний, 7-12 м/с.
На Заході України температура повітря становитиме -4...+1°C. У Карпатах і східній частині країни вона коливатиметься в межах -3...-8°C.
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