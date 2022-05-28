Про це повідомила Миколаївська обласна державна адміністрація у facebook.

"Як мінімум два боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок. Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних будинків", - йдеться у повідомленні.

Окупанти 25 травня обстріляли Миколаївщину, вбивши людину, поранивши 14 і пошкодивши будинки та соціальні об'єкти.

Також окупанти обстріляли Миколаїв і область 22 травня, унаслідок чого 11 людей ушпиталили з пораненнями.

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