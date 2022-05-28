28 травня окупанти обстріляли житлові квартали Миколаєва: 1 загиблих, 6 травмованих
Внаслідок обстрілу житлових кварталів Миколаєва загинула одна людина, щонайменше шість людей отримали поранення
Про це повідомила Миколаївська обласна державна адміністрація у facebook.
"Як мінімум два боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок. Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних будинків", - йдеться у повідомленні.
- Окупанти 25 травня обстріляли Миколаївщину, вбивши людину, поранивши 14 і пошкодивши будинки та соціальні об'єкти.
- Також окупанти обстріляли Миколаїв і область 22 травня, унаслідок чого 11 людей ушпиталили з пораненнями.
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