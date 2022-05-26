Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.

Найбільше окупанти обстрілюють Миколаївський і Баштанський райони, зокрема Березнегуватську та Широківську громади. Унаслідок цього знищено будинки й пошкоджено щонайменше чотири соціальні об'єкти.

"Нажаль, є загиблі і поранені цивільні. Зокрема на околицях Березнегуватого під обстріл потрапили дві жінки, які просто пасли корів – одна загинула на місці, інша - госпіталізована до лікарні. Щирі співчуття рідним та близьким. Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 14 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає", - зауважила Ганна Замазєєва.

Поранених ушпиталили й надають їм допомогу. Станом на ранок 26 травня в миколаївських лікарнях перебуває 177 постраждалих унаслідок вторгнення РФ в Україну.

23 травня на одній з доріг Миколаївщини в бік Херсонщини було виявлено декілька цивільних автівок із понівеченими тілами людей: їх окупанти скерували на заміновану дорогу, а тоді розстріляли.

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