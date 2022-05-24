Про це у Фейсбуку повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Просування вперед ворог не має, морально-психологічний стан окупантів гіршає щодобово. Ховаючись за артилерійсько-мінометними обстрілами наших позицій та мирного населення, рашисти будують запасний рубіж оборони, розуміючи неминучість відступу", - йдеться у повідомленні.

У штабі зазначають, що в першій половині дня українським захисникам вдалося відбити вертолітну атаку ворога. Втрат немає.

"Вражини, втративши шанс на успішну повітряну розвідку, недорахувалися 23 рашистів, кількох одиниць броньованої та автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ході просування українських підрозділів по Миколаївщині в бік Херсонщини було виявлено декілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами людей. Ушкодження техніки, попередньо, свідчать про підрив автомобілів на замінованій ділянці місцевості, а також про обстріл колони.

"При спробі місцевих жителів евакуюватися окупанти спочатку вказали їм як дозволений шлях по замінованій місцевості, а потім розстрілювали тих, хто вижив після підриву. Серед загиблих - двоє дітей молодшого шкільного віку", - повідомляють в ОК "Південь".

Також указується, що в Чорному морі корабельні угруповання противника продовжують блокувати судноплавство та завдавати ракетні удари по різних областях України.

Військові нагадують, що в Одеській області введено заборону на перебування в пляжних зонах, в межах прибережної захисної смуги моря, посилено контроль за узбережжям на предмет виявлення підозрілих чи небезпечних предметів.

Також напередодні стало відомо, що російські окупанти на Херсонщині та Запоріжжі створили близько двох десятків "комендатур"

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