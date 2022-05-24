На Півдні окупанти будують запасний рубіж оборони, розуміючи неминучість відступу, - штаб оперативного командування
На одній з доріг Миколаївщини в бік Херсонщини було виявлено декілька цивільних автівок із понівеченими тілами людей – їх окупанти скерували на заміновану дорогу, а тоді розстріляли
Про це у Фейсбуку повідомляє Оперативне командування "Південь".
"Просування вперед ворог не має, морально-психологічний стан окупантів гіршає щодобово. Ховаючись за артилерійсько-мінометними обстрілами наших позицій та мирного населення, рашисти будують запасний рубіж оборони, розуміючи неминучість відступу", - йдеться у повідомленні.
У штабі зазначають, що в першій половині дня українським захисникам вдалося відбити вертолітну атаку ворога. Втрат немає.
"Вражини, втративши шанс на успішну повітряну розвідку, недорахувалися 23 рашистів, кількох одиниць броньованої та автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в ході просування українських підрозділів по Миколаївщині в бік Херсонщини було виявлено декілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами людей. Ушкодження техніки, попередньо, свідчать про підрив автомобілів на замінованій ділянці місцевості, а також про обстріл колони.
"При спробі місцевих жителів евакуюватися окупанти спочатку вказали їм як дозволений шлях по замінованій місцевості, а потім розстрілювали тих, хто вижив після підриву. Серед загиблих - двоє дітей молодшого шкільного віку", - повідомляють в ОК "Південь".
Також указується, що в Чорному морі корабельні угруповання противника продовжують блокувати судноплавство та завдавати ракетні удари по різних областях України.
Військові нагадують, що в Одеській області введено заборону на перебування в пляжних зонах, в межах прибережної захисної смуги моря, посилено контроль за узбережжям на предмет виявлення підозрілих чи небезпечних предметів.
- Також напередодні стало відомо, що російські окупанти на Херсонщині та Запоріжжі створили близько двох десятків "комендатур"
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