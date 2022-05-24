Російські окупанти на Херсонщині та Запоріжжі створили близько двох десятків "комендатур"
На Херсонщині та Запоріжжі росіяни створили вже 19 "комендатур"
Про це повідомив речник Запорізької ОВА Іван Арєф'єв.
"Окупанти продовжують свої намагання організувати квазіреспубліки на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Маємо інформацію про те, що на Херсонщині та Запоріжжі діють 19 "комендатур" загарбників", - повідомляють у Запорізькій ОВА.
- Відзначимо, що напередодні в адміністрації також повідомили, що розстріл співробітника Запорізької АЕС у Енергодарі відбувся, як помста за замах на місцевого колаборанта Шевчика.
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