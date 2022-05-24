English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Російські окупанти на Херсонщині та Запоріжжі створили близько двох десятків "комендатур"

Російські окупанти на Херсонщині та Запоріжжі створили близько двох десятків "комендатур"

24 травня, 2022 вiвторок
02:51
війна з Росією окупанти

На Херсонщині та Запоріжжі росіяни створили вже 19 "комендатур"

Про це повідомив речник Запорізької ОВА Іван Арєф'єв.

"Окупанти продовжують свої намагання організувати квазіреспубліки на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Маємо інформацію про те, що на Херсонщині та Запоріжжі діють  19 "комендатур" загарбників", - повідомляють у Запорізькій ОВА.

  • Відзначимо, що напередодні в адміністрації також повідомили, що розстріл співробітника Запорізької АЕС у Енергодарі відбувся, як помста за замах на місцевого колаборанта Шевчика.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

окупація
Херсонська область
Запорізька область
Читайте також:
Країни АТЕС вимагають від РФ негайно вивести війська з України
23 травня, 2022 понедiлок
Країни Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва вимагають від РФ негайно вивести війська з України
Лукашенко та Копайгородський
22 травня, 2022 неділя
Лукашенко прибув на поклон Путіну до Сочі, а в Білорусі кажуть про "українських диверсантів" та вперше за два місяці підтягують "іскандери" до кордону
Путін
23 травня, 2022 понедiлок
Путіна намагалися вбити після вторгнення РФ в Україну, - начальник ГУР МО Буданов
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 33.81
    Купівля 33.81
    Продаж 35.57
  • EUR
    Купівля 35.3
    Продаж 37.58
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
24 травня
02:29
Останні хвилини крейсера "Москва"
Строковиків, які загинули на крейсері "Москва", у міноборони РФ вважають "померлими внаслідок катастрофи", - ЗМІ
02:07
Енергодар
Розстріл співробітника АЕС у Енергодарі відбувся як помста за замах на місцевого колаборанта Шевчика, - Запорізька ОВА
01:45
Укроборонпром
Укроборонпром повідомив, що п'ять підприємств концерну захоплені окупантами
01:23
Болгарія пропонує країнам ЄС оприлюднити свої контракти з Газпромом і виробити єдиний підхід до енергетичної співпраці з Росією
01:07
Велика Британія спільно зі США шукають альтернативу GPS на випадок атаки РФ на супутники
00:56
Роберта Мецола
"Тероризм ніколи не може бути виправданим, за жодних умов", - президентка Європарламенту виступила в ізраїльському кнесеті
00:47
Варфоломій
Уряд Литви підтримав православну громаду у намірі від'єднатись від РПЦ та звернувся до патріарха Варфоломія
00:37
Роберт Хабек
Нафтове ембарго проти Росії - "у межах досяжності", - віцеканцлер Німеччини
00:19
На фото військова техніка окупантів
Захисники Донбасу 23 травня відбили 16 атак ворога, знищили понад 20 одиниць техніки та близько 10 повітряних цілей
00:14
Засідання Священного синоду ПЦУ
ПЦУ оголосила про намір заснувати монастир у Києво-Печерській лаврі
2022, понедiлок
23 травня
23:54
Росія нарощує авіацію біля наших кордонів, проте у небо над Україною не заходить, - Повітряні сили
23:54
Михайло Федоров
Ігрова платформа Xbox офіційно запуститься в Україні, - Федоров
23:26
"Боротися і перемогти": Зеленський заявив, що у найближчі тижні війна буде складною та закликав кожного українця працювати на перемогу
22:56
Ексклюзив
Морський порт
Найімовірніше до 2-х тижнів ми побачимо практичні рішення щодо розблокування українських морських портів, — військовий експерт Киричевський
22:53
Зеленський
Найтяжча бойова ситуація на Донбасі, але ЗСУ і там ходять в контратаки, - Зеленський
22:47
Денис Шмигаль
Денис Шмигаль підтримав ідею прем'єр-міністра Польщі про джерела коштів на відбудову України
22:42
Аналітика
Сергій Згурець-CAESAR
Окупанти намагаються компенсувати втрати в техніці застарілими зразками. Колонка Сергія Згурця
22:37
Зеленський
Росія випустила по Україні майже 2,3 тис. ракет, - Зеленський
22:30
Олексій Резніков
Підсумовуючи Рамштайн-2, Олексій Резніков використав несподівану метафору із "Зоряних воєн"
22:15
На фото президент України Володимир Зеленський
"Якщо питання на столі буде одне – припинення війни", - Зеленський про умову зустрічі з Путіним
22:13
Сергій Гайдай
ЗСУ вибили росіян з села Тошківка на Луганщині, - Гайдай
21:57
Олег Прудкий
У боях з окупантами загинув боксер, дворазовий чемпіон України Олег Прудкий
21:56
Зеленський
Росіяни на Донбасі мають в 20 разів більше техніки, ніж у ЗСУ, - Зеленський
21:45
Ракетний удар
Дніпропетровщина зазнала ракетних ударів росіян, - голова ОВА
21:39
ППО ЗСУ
На Кіровоградщині ППО збила російську ракету
21:28
Гітанас Науседа
Литва 1 червня відкличе посла з Росії
21:26
Загальна стратегія Путіна щодо України невідома – очільник Пентагону
21:22
карта бойових дій-мала
Карта бойових дій в Україні станом на 19:00 23 травня
21:14
зерно порти
В Угорщині заявили про готовність допомогти з експортом українського зерна
21:08
американські військові
США збільшили на третину кількість своїх військових у Європі від початку війни в Україні
21:05
Ексклюзив
Павло Клімкін
Якщо Україна стане членом ЄС менш ніж за 10 років, це буде достойний результат, - Клімкін
20:50
Гелікоптери, танки і ракетні системи - від Чехії, "Гарпун" - від Данії, артилерія - від Греції та Італії. Ллойд Остін розповів про допомогу Україні після зустрічі у Рамштайні
20:43
Ольга Стефанішина
"Перша зупинка - Париж": Стефанішина розпочала серію візитів до столиць Євросоюзу для переговорів щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС
20:27
Олексій Гарань
"Виглядає так, що у влади знову головний ворог не Путін, а Порошенко", - політолог Гарань
20:26
Нова Зеландія
Військові Нової Зеландії навчатимуть бійців ЗСУ користуватись гаубицями L119
20:04
Ексклюзив
Попасна
Авіація, міномети, бронетехніка: на околицях Сєвєродонецька ворог оскаженів та проводить активні штурмові дії, — боєць "Легіону Свободи"
19:59
В трьох областях до кінця воєнного стану заборонили підходити на кілометр до кордону з Білоруссю
19:58
Морські котики США
США мають намір направити до України "морських котиків" для захисту свого посольства у Києві, - CNN
19:50
АЗС
Ціни на пальне в Україні за тиждень зросли на 22-30%
19:42
Ллойд Остін
Рамштайн-2. Міністр оборони США провів віртуальну зустріч щодо України з представниками понад 40 країн
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV