29 серпня на фронті: російські окупанти поранили двох українських військових
У неділю, 29 серпня, на Донбасі внаслідок обстрілів російських окупантів було поранено двох українських військових
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Від початку цієї доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Широкиного збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з підствольних гранатометів.
На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ 2 військовослужбовці Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров'я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний.
Зазначається, що на ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
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