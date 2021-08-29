29 серпня на фронті: російські окупанти поранили двох українських військових

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Від початку цієї доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Широкиного збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з підствольних гранатометів.

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ 2 військовослужбовці Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров'я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний.

Зазначається, що на ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

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