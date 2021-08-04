3 серпня в зоні ООС зафіксували 9 порушень режиму припинення вогню

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.



Біля Золотого-4 російькі війська обстрілювали позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.



У напрямку Світлодарську окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.



Поблизу Луганського противник стріляв зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.



Неподалік Широкиного російські війська обстрілювали позиції ОС з мінометів 82-го калібру.



Біля Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.



У напрямку Водяного, що біля Донецька, росіяни застосовували міномети 82-го калібру.



У бік Авдіївки окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та гранатометів.



На Луганщині ЗСУ зафіксували ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування.



У районі Майорську ворог дистанційно мінував території забороненими мінами ПОМ-2.



Бойових втрат серед українського війська немає.



З початку сьогоднішньої доби, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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