3 загиблих, 13 поранених: на Миколаївщині окупанти обстріляли мирних жителів села Явкине та евакуйованих жителів Снігурівської громади

Про це повідомили на офіційній сторінці Баштанської міської ради у Facebook.



Як стало відомо, російські окупанти обстріляли "Смерчами" мирних жителів села Явкине та евакуйованих жителів зі Снігурівської громади.



Внаслідок ворожої атаки три людини загинуло, 13 отримали поранення. Одна людина перебуває у важкому стані.



Пошкоджено будівлі, їх кількість уточнюється.



Баштанська міська рада нагадує, що їх штаб працює щодня у посиленому режимі.

Миколаївщина налагоджує економіку, готується до посівної, але обстріли ще тривають, - голова ОВА