3 загиблих, 13 поранених: на Миколаївщині окупанти обстріляли мирних жителів села Явкине та евакуйованих жителів Снігурівської громади
На Миколаївщина російські окупанти обстріляли "Смерчами" мирних жителів села Явкине та евакуйованих жителів зі Снігурівської громади, є постраждалі
Про це повідомили на офіційній сторінці Баштанської міської ради у Facebook.
Як стало відомо, російські окупанти обстріляли "Смерчами" мирних жителів села Явкине та евакуйованих жителів зі Снігурівської громади.
Внаслідок ворожої атаки три людини загинуло, 13 отримали поранення. Одна людина перебуває у важкому стані.
Пошкоджено будівлі, їх кількість уточнюється.
Баштанська міська рада нагадує, що їх штаб працює щодня у посиленому режимі.
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