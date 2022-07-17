30% навчальних закладів на Черкащині не готові до очного навчання, - очільник ОВА

Про це в ефірі Еспресо розповів очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"У нас загалом відбулися вже комісійні перевірки всіх етапів підготовки до першого вересня. Звичайно, на жаль, ми свідчимо, що на 30% є наші заклади дошкільної і середньої освіти, які не готові до переходу в режим стандартної освіти, тобто офлайн-режим", - сказав він.

За словами очільника ОВА, що в школах та садочках, де немає підготовлених сховищ чи укриттів, не планується очне навчання.

"Решта закладів - перевірені, опрацьовані алгоритми дій, зараз проводиться плідна робота з батьками та викладацьким складом, для того, щоб ми у повній готовності могли прийняти рішення розпочати навчання 1 вересня", - підсумував Табурець.